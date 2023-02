Nichts verdirbt einem wohl mehr den Appetit, als morgens verdurstet nach dem Wasserglas zu greifen, nur um eine Fruchtfliege darin schwimmen zu sehen. Die kleinen Plagegeister sind aber nicht das einzige Problem. Darum sollten Sie das Wasserglas nicht über Nacht stehen lassen.

Wasserglas nicht über Nacht stehen lasen – aber warum?

Wasser in Glasflaschen ist unbegrenzt haltbar. Dies gilt aber nur, wenn sie auch geschlossen sind. Offensichtlich ist das bei einem Wasserglas nicht der Fall. Je weiter die Öffnung des Glases, desto leichter können Staub- und Schmutzpartikel in Wasser gelangen – vor allem auf dem Nachtisch, wo durch die Bettgarnitur über Nacht Staub leicht Staub aufgewirbelt werden kann. Außerdem könnten Fliegen auf der Wasseroberfläche ihren Laich ablegen.

Laut dem Bundeszentrum für Ernährung ist Leitungswasser in Deutschland keimarm, da es streng kontrolliert wird. Unter diesen Bedingungen würde das Wasser auch im Glas länger halten. Es lässt sich aber nicht steril abzapfen und so gelangen aus der Luft und über den Wasserhahn Umweltkeime ist Glas.

Die Qualität des Wassers im Glas wird außerdem beeinflusst durch:

Licht

Wärme

Nahrung

Im Sommer können die Temperaturen in der Wohnung gerne an der 30-Grad-Grenze kratzen. Unter diesen Bedingungen können sich die Keime im Glas besonders gut vermehren – vor allem, wenn vorher bereits aus dem Glas getrunken wurde. Über unsere Lippen gelangen laut Reader's Digestüber einen sogenannten Rückfluss Hautpartikel und Spucke mit Bakterien in das Wasser. Das gilt laut Marc Leavey vom Mercy Medical Center in Massachusettsübrigens auch für Flaschen.

Laut dem Experten sollten Wassergläser und Flaschen, wenn möglich, gleich ausgetrunken werden. Je länger sie stehen, desto besser können sich Bakterien ausbreiten. Dieser Prozess kann durch Licht und Wärme beschleunigt werden. Auch direkte Sonneneinstrahlung sollte demnach vermieden werden. Wer sein Wasserglasüber Nacht also am Fensterbrett aufstellt und nicht pünktlich zum Sonnenaufgang aufsteht, könnte einen fahlen Geschmack bemerken.

Wasserglas über Nacht stehen lassen: Kann man davon krank werden?

Ja, Bakterien können sich im Wasser schnell vermehren. Da es sich dabei aber um die eigenen Bakterien handelt, müssen gesunde Menschen nichts befürchten, wenn sie im Halbschlaf nach dem Wasserglas am Bett greifen. Laut Reader's Digest sollte man sich das Wasserglas aber nicht teilen. So können nicht nur Bakterien, sondern auch Viren übertragen werden, was Menschen mit einem geschwächten Immunsystem krank machen könnte.