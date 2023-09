Die Schlosslichtspiele Karlsruhe sind am vergangenen Sonntag, 17. September, zu Ende gegangen. Bei der finalen Vorstellung am Sonntag, gab es dann aber noch eine kleine, wohl außerplanmäßige, Überraschung, wie ein ka-Reporter gegenüber ka-news.de schildert.

Was war los am Finaltag der Schlosslichtspiele

"Kurz vor Schluss, ich meine, es war nach der vorletzten Vorstellung, wurde das Schloss mit einem Text beleuchtet, welcher meiner Auffassung nach nicht zu den offiziellen Schlosslichtspielen gehörte", schreibt er in einer Mail an die Redaktion.

Der Satz ist auch während der Werbung zu sehen. | Bild: ka-Reporter

Auf Bilder ist zu erkennen wie der Satz: "Destract them from what they want" (deutsch: "Lenk Sie von dem ab, was Sie wollen") auf die Schlossfassade geworfen wird. Zudem verschwindet der Satz während der eigentlichen Projektion nicht, was den Eindruck er sei nicht Teil der Schlosslichtspiele, verstärkt. Außerdem sind zwei Personen vor Projektion zu erkennen.

Bei der Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME), dem Organisator der Schlosslichtspiele, kann man sich den Schriftzug auch nicht erklären, wie ein Sprecher der KME auf Anfrage von ka-news.de mitteilt.

Die Umrisse von zwei Personen sind vor der Projektion zu erkennen. | Bild: ka-Reporter

"Wir können nur sagen, dass dieser Schriftzug samt Rechtschreibfehler nicht zu den Schlosslichtspielen gehört. Da er nur kurz in einer Werbung, dazu auch erst vor der finalen Show erschien, schenken wir dieser Sache keine weitere Beachtung", heißt es in einem schriftlichen Statement.

Wisst ihr, was es mit der Projektion auf sich hatte? Wenn ja, schreibt es uns gerne per Mail an: redaktion@ka-news.de