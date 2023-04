Der Terror ist zurück im ganzen Land, in den letzten Wochen hat Russland in der Ukraine für derart schwere Luftangriffe gesorgt, wie es sie seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges nicht mehr gegeben hatte. Besonders schwerwiegend waren die Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ein wichtiges Mittel der Russen stellen dabei die sogenannten Kamikaze-Drohnen dar. Doch worum handelt es sich bei diesen und wie funktionieren sie?

Was ist eine Kamikaze-Drohne?

Kamikaze-Drohnen werden auch als Einwegdrohnen bezeichnet, was eine Menge über ihre Funktionsweise aussagt. Laut Military Factory handelt es sich bei den Drohnen um unbemannte Flugkörper, welche mit Sprengköpfen ausgestattet sind. Man kann sagen, dass sie eine Kombination aus Flugzeug und Marschflugkörper darstellen. So beschreibt es das Military Watch Magazine.

Der Beiname "Kamikaze" kann daher abgeleitet werden, dass sich die Drohnen beim Angriff selbst zerstören. Kamikaze-Drohnen fallen unter den Begriff der "Loitering Munition", der "lauernden Waffen". Das liegt daran, dass sie oftmals im Zielgebiet oder in dessen Nähe kreisen und lauern, bis sie ein konkretes Ziel zugewiesen bekommen, und sich dann auf dieses stürzen.

Wie funktionieren Kamikaze-Drohnen – und wie werden sie eingesetzt?

Kamikaze-Drohnen unterscheiden sich in ihrer Funktionalität von abgeworfenen Bomben und gelenkten Raketen. Sie führen ihren Angriff dadurch aus, dass sie sich in das Ziel stürzen. Dabei werden sie selbst zerstört, weswegen es sich um Einwegdrohnen handelt. Die unbemannten Flugzeuge können aus der Ferne gesteuert werden. Sobald ihnen ein Ziel gegeben wurde, machen sie sich eigenständig auf den Weg zu diesem und schlagen in der Regel zielsicher ein. Beim Fliegen sind sie vergleichsweise laut, was auch eine psychologische Kriegsführung darstellen kann, welche sich beispielsweise gegen die Bevölkerung von Kiew richtet.

Russland setzte die Kamikaze-Drohnen bei den letzten Angriffen vor allem gegen zivile Gebäude und Infrastruktur ein. Die unbemannten Killer-Flugzeuge haben aber auch schon militärisches Gerät der Ukraine getroffen, beispielsweise Haubitzen. Gerade gegen derartige Ziele können sie sehr effektiv eingesetzt werden. Die russischen Streitkräfte nutzen die Kamikaze-Drohne vom Typ Shahed 136 aus dem Iran. Auch die Ukrainer setzten, vor allem zu Beginn des Krieges, bereits Kamikaze-Drohnen ein. Sie gaben an, mit diesen vor allem feindliche Technik angegriffen zu haben.

"Russland ist durch den Einsatz der iranischen Drohnen in der Lage, seinen strategischen Abnützungskrieg gegen die Ukraine fortzuführen oder gar noch zu intensivieren", beschreibt der österreichische Kriegsforscher und Berufssoldat Markus Reisner im Fachportal zenith. Die Kamikaze-Drohnen können damit einen großen Einfluss auf den Verlauf des Krieges nehmen.