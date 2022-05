Karlsruhe vor 1 Stunde

Was passiert mit dem 9- Euro-Ticket? Bund will am Freitag entscheiden

Schwarzwald, Sylt oder was ganz anderes. Viele Bürger haben sich bereits so die eine oder andere Reise ausgemalt. Möglich sollte das durch das 9 Euro-Ticket werden, welches ab kommender Woche in den Verkauf gehen sollte. Doch in Berlin ist der finanzielle Aspekt immer noch nicht geklärt.