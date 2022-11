von ka-news.de

Nachdem am Montag bereits ein Prügel-Video von einer Mädchengruppe im Internet kursierte, folgte kurz darauf schon ein Zweites. Doch diesmal handelt es sich bei dem Filmmaterial um einen Polizeieinsatz in der Hirschstraße vom 19. November, gegen 6 Uhr in der Früh. Hochgeladen von einem Rapper aus Karlsruhe, der sich auf Instagram "Bill.official" nennt.

Das Problem: In diesem Videoausschnitt ist nicht zu sehen, was schlussendlich zu der Situation geführt hat, dass der 22-Jähriger fixiert auf dem Boden liegt. Die Ansichten beider Parteien gehen hier weit auseinander.

"Bill" wirft Polizei grundlose Kontrolle vor

In der Beschreibung seines geposteten Videos schreibt der 22-Jährige: "Die Polizisten haben genau vor mir ihr Auto geparkt und mich ohne überhaupt irgendwas zu sagen, direkt nach meinen Perso gefragt. Ich habe es verweigert, weil ich nichts gemacht habe und den Grund nicht verstanden habe. Ich wurde in den letzten Monaten so oft kontrolliert und falsch behandelt."

Weiter schreibt er, dass die Polizei seinen Bruder "direkt umgeschmissen" und ihn anschließend zu dritt auf den Boden gebracht hätten. Anschließend hätte man zum zweiten Mal den Polizeihund auf ihn losgelassen. Danach ging es für den jungen Mann auf die Polizeiwache. Auch hier gibt es seitens des 22-Jährigen Kritik. "Ich wurde danach vom Krankenwagen bei der Wache und im Krankenhaus auch nicht richtig versorgt", heißt es in seiner Video-Beschreibung.

Eine Anfrage der Redaktion an "Bill" blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Sofern sich "Bill" noch bei der Redaktion meldet, wird seine Antwort nachträglich in diesem Artikel eingefügt.

"Hitzige" Situation soll Grund für Kontrolle gewesen sein

Eine komplett andere Situation schildert wiederum die Karlsruher Polizei. Die Beamten seien aufgrund einer "hitzigen Stimmung " auf die Gruppe aufmerksam geworden. Die Polizei erläutert dazu im Gespräch mit ka-news.de: "Das Auftreten der Gruppe hat zur Kontrolle geführt, es wurde keineswegs grundlos kontrolliert." Hierzu beruft sich die Polizei darauf, dass der "aggressive" 22-Jährige die Beamten vor Ort beleidigt habe und die Gruppe sogar noch versucht haben soll, den jungen Mann zurückzuhalten.

Anschließend sollte dann die besagte Ausweiskontrolle stattfinden. Gegen die habe sich "Bill" "erbittert" gewehrt. "Bei einer Kontrolle muss die Person nicht aktiv mitwirken. Aber der junge Mann hat sich aus der Kontrolle herausgerissen und ging dann bedrohlich auf die anderen Polizisten zu. Da kam dann der Hund zum Einsatz", so die Polizei.

"Wir verwehren uns dem pauschalen Vorwurf von Rassismus"

Den Vorwurf einiger Leser, dass die Hundeführerstaffel womöglich Probleme damit hatte, den Hund zu kontrollieren, weist die Polizei indessen ab. "Das ist schwer aus einem Video heraus zu bewerten, aber Hund und Halter sind gut eingespielte Teams."

Ebenfalls weist die Polizei den Vorwurf von Rassismus zurück: "Wenn ein polizeirechtlicher Verdacht besteht, müssen wir kontrollieren. Egal welche Herkunft, Religion oder Hautfarbe die Person hat. Wir verwehren uns dem pauschalen Vorwurf von Rassismus."

Ob das Video jedoch als Beweis von Staatsanwaltschaft für die weiteren Ermittlungen zugelassen wird, ist bislang noch unklar. Ebenso muss noch geklärt werden, ob die Bodycams der Polizei im Rahmen des Einsatzes eingeschaltet waren.