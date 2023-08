Der August startet in Karlsruhe regnerisch und grau. Ein bisschen Sonnenschein soll es laut Wetter.de aber trotzdem geben. Gut wäre es, denn einige der unten vorgestellten Veranstaltungen in Karlsruhe finden draußen statt.

5. August: Kostenloses Konzert der Seán-Treacy Band

Am Samstag tritt die Seán Treacy Band am Karlsruher Bahnhof auf - für umme! Das Konzert ist Teil eines Projekts der Deutschen Bahn, das Bahnhöfe zu einem "Erlebnisort" machen soll. Wer am Sonntag zufällig nach Freiburg muss, kann das Bühnenprogramm von "The Reheats" bestaunen.

Seán Tracy gibt der Seán Treacy Band seinen Namen. | Bild: Hans-Joachim Of

Wo? Karlsruhe Hauptbahnhof

Karlsruhe Hauptbahnhof Wann? Ab 18 Uhr

5. August: City-Flohmarkt am Stephansplatz

Ebenfalls am Samstag findet der City-Flohmarkt statt. Am Stephansplatz, direkt hinter der Postgalerie, kann von sieben bis sechzehn Uhr gefeilt und gehandelt werden. Wer weiß, vielleicht ist ja der ein oder andere Schatz dabei.

Preis: Eine gute Verhandlungsbasis

Nach einem Flohmarkt ist man entweder einen Gegenstand oder eine Erfahrung reicher. | Bild: Pixabay

5. August: Kamuna - Karlsruher Museumsnacht

17 Kulturinstitutionen, aber nur einmal Eintritt zahlen. Das gibt es nur auf der Kamuna. Spoiler, die sprechenden Genesis-Kunstwerke in den U-Bahn-Stationen sollte man gesehen und gehört haben! Das findet auch Kulturredakteur Toby Frei. Seine Tipps zur Kamuna.

Eintritt: 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkasse

Die Kamuna ist eines der Highlights im Karlsruher Kulturkalender. | Bild: Bruno Kelzer

6. August: Schlossfestspiele Ettlingen - Soho Cinderella

Von Juni bis August finden die Schlossfestspiele in Ettlingen statt. Das Musical "Soho Cinderella" aus der Feder von George Stiles und Anthony Drewe wird zum ersten Mal in deutsch aufgeführt. Die moderne Adaption der Cinderella-Geschichte verlegt die Handlung in das heutige London. Doch statt des traditionellen Aschenputtels übernimmt ein verarmter Student die Hauptrolle.

Tickets: Ab 27 Euro auf Reservix