vor 36 Minuten Karlsruhe Was halten die Karlsruher von der Neugestaltung ihres Marktplatzes?

Am Samstag, den 10. Oktober wurde der umgebaute Karlsruher Marktplatz offiziell eröffnet. Doch was halten die Karlsruher von dem neugestalteten Mittelpunkt der Innenstadt? Was könnte am gewählten Konzept noch verschönert werden, was gefällt gut? ka-news.de hat dazu mit einigen Passanten gesprochen.