Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem anderen Bericht erläutert, könnte das kommende Wochenende das letzte mit sommerlichen Temperaturen in Karlsruhe sein. Kein Wunder, dass da nochmal viele Veranstaltungen an der frischen Luft stattfinden. Der Vorteil: Wie bereits am vergangenen Wochenende findet wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt. Diesmal in Durlach!

Achtung: Die Bahnen in Richtung Durlach werden während des verkaufsoffenen Sonntags durch Busse ersetzt!

15. bis 16. September: Parking Day

Wo sonst die Vierräder stehen, entstehen während der Parking Days urbane Räume "mit grünen belebten Inseln mitten in der Stadt". Oder anders gesagt: Park dein Sofa, nicht dein Auto! So die Grundidee des internationalen Parking Days. Dazwischen gibt es noch verschiedene Aktion zu entdecken!

Beim Parking Day werden die Parkplätze zur autofreien Zone (Archivbild) | Bild: Hiegle

Dazu zählt ein Flohmarkt, ein Tattoo-Walk-in und Kunstaktionen. Außerdem fällt der Parking Day mit den "Karlsruhe spielt" Tagen zusammen. Am Freitag wird außerdem der Werderplatz mit Kreide bemalt! Wer dort mitkritzeln möchte, sollte zwischen 14 und 16 Uhr dazukommen. Die Initiatoren sind außerdem noch auf der Suche nach Personen, die ihre Parkplätze für den Parking Day zur Verfügung stellen wollen.

Wo? Wer in Karlsruhe mitmacht ist auf der interaktiven Karte der Veranstalter zu erkennen. Besonders vertreten ist die Südstadt mit 10 Parkplätzen.

16. September: MiKa-Festival

Im Rahmen von "Karlsruhe spielt" feiert die Mieterlnneninitiative Karlsruhe Wohnungsgenossenschaft eG (MiKa) 25ten Geburtstag! Gefeiert wird in Form eines großen Straßenfestes, inklusive Speis, Trank und einem Bühnenprogramm. Eine Afterparty soll es ebenfalls geben.

Mika Straßenfest 2023 | Bild: MiKa

Wo? Kanalweg 44-60

Kanalweg 44-60 Wann? ab 15 Uhr

16. September: Atoll-Festival am Tollhaus

Seit dem 13. September findet auf Gelände des Alten Schlachthofs das Atoll-Festival statt. Laut Veranstaltern "eines der ersten und größten dem zeitgenössischen Zirkus gewidmeten Festivals in Deutschland". Geboten werden den Zuschauern akrobatische Bühnen-Shows, Tanz und mehr. Tipp: Beim Kauf von Tageskombitickets gibt es einen Preisnachlass von 6 Euro.

Impression Atoll-Festival (Archivbild) | Bild: ps

Wo? Tollhaus Karlsruhe

Tollhaus Karlsruhe Wann? 13. September bis 23. September

13. September bis 23. September Ticketpreise: Unterschiedlich - zwischen 6 Euro im VV und 23 Euro ist alles dabei. Für mehr Infos zu den Preisen, werft einen Blick in das Atoll-Festival-Programm. Dort gelangt ihr per Klick auf die Veranstaltung zur Online-Buchung.

16. September: Badisches Staatstheater - Theaterfest

Noch mehr Kultur gibt es am Samstag am vom Badischen Staatstheater zu bestaunen. Denn das Theaterfest lockt mit einem vielfältigen Programm aus Schauspiel, Ballett, Führungen und Workshops wieder die Besucher auf den Vorplatz.

Badisches Staatstheater (Archivbild) | Bild: Paul Needham

Wann? Ab 11 Uhr

Ab 11 Uhr Wo? Badisches Staatstheater

Badisches Staatstheater Eintritt: Tagsüber (bis 19 Uhr) kostenfrei

17. September: Hunde-Schwimmen im Rheinstrandbad Rappenwört

Vom Hund zum Seehund. Im Rahmen der Hundebadetage dürfen auch mal die Vierbeiner ins erfrischende Nass springen. Das Hunde-schwimmen findet jährlich am Ende der Freibadsaison statt - natürlich im ungechlorten Wasser! Herrchen und Frauchen dürfen sich wiederum auf Kaffee, Kuchen und einen glücklichen Wau-Wau freuen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Denkt außerdem an euren Hundeimpfpass!

Bild: Karlsruher Bäder

Eintritt: "Pro Fuß und Pfote" jeweils einen Euro

"Pro Fuß und Pfote" jeweils einen Euro Wo? Rheinstrandbad Rappenwört, Hermann-Schneider-Allee 54

Rheinstrandbad Rappenwört, Hermann-Schneider-Allee 54 Wann? Ab 10 Uhr

17. September: Westwind-Fest am Gutenbergplatz

Drinks, leckeres Essen eine Modenschau und Aktionen für Kinder bietet das Westwind-Fest am Sonntag. Mit dabei ist unter anderem auch ein Foodtruck der Fächerfritten.

Das Westwind-Fest im Jahr 2014 (Archivbild) Photograph by Paul Needham / mohawkvisuals.com / Copyright 2014 / All Rights Reserved | Bild: Paul Needham

Wo? Gutenbergplatz Karlsruhe

Gutenbergplatz Karlsruhe Wann? ab 12 Uhr

17. September: Baden-Marathon

Seit den 1980er Jahren findet in Karlsruhe der Baden-Marathon statt. Sportbegeisterte laufen dabei eine Strecke, die einmal quer durch die Stadtteile von Karlsruhe führt. Auch für Zuschauer ist das Event im September einen Besuch wert. Tanz und Musikeinlagen bringen nochmal ordentlich Stimmung auf die Straßen.

Baden-Marathon 2022 (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel