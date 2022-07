Karlsruhe vor 12 Minuten

Was bewegt Karlsruhe und was muss sich ändern? Die Fraktion KAL/diePartei will "die Klimastrategie und die Verkehrswende konsequent umsetzen"

Mobilität, Großbaustellen, Energieversorgung. In Karlsruhe gibt es viele Schwerpunkte, über die im Gemeinderat debattiert wird. Aber welche Themen werden die Politik in 10 Jahren beschäftigen, was läuft in Karlsruhe schief und was wollen die Stadträte noch erreichen? Für unsere Serie: "Was bewegt Karlsruhe und was muss sich ändern?" haben wir die Karlsruher Fraktionen um Antworten gebeten. Heute: KAL/die Partei