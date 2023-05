... sie war stattdessen in ihrer Wahlheimat Berlin auf einem Festival: Dem "Karneval der Kulturen".

"Wieso wegfahren, wenn das jeder macht!"

"Wieso wegfahren wenn das jeder macht!", schreibt die bekannte Ex-Profisportlerin Regina Halmich auf ihrem Kanal, "Hier in Berlin gibt es so viel tolle Angebote wie z.B. @karneval.berlin an diesem herrlichen Wochenende. Freunde treffen, bummeln, Wetter genießen. Einfach eine gute Zeit haben. ENJOY!!!"

Und die Lebensfreude zeigte Halmich im nächsten Video-Post: