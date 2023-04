"Aufgrund turnusmäßiger Wartungsarbeiten muss der Messetunnel in Rheinstetten an der Kreisstraße 3581 im Ortsteil Forchheim-Silberstreifen für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecke über die Landesstraße 566 (Ettlinger Weg) ist ausgeschildert", heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des Landratsamtes Karlsruhe.