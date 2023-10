Karlsruhe vor 4 Stunden

Wartungsarbeiten: Karoline-Luise-Tunnel ab Montag komplett gesperrt

Der Karoline-Luise-Tunnel muss zwischen Montag, 16. Oktober, bis Freitag, 20. Oktober, ganztägig gesperrt werden. Das teilt die Stadt in einer Mitteilung an die Presse mit. Grund dafür sind Wartungsarbeiten an den Ventilatoren. Von Sonntag, 22. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober von jeweils 20 Uhr bis 6 Uhr, muss der Tunnel abermals gesperrt werden.