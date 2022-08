von (ps/cak)

Laut einer Pressemitteilung der Karlsruher Bäder bleibt die Therme Vierortbad ab Montag, 22. August bis Sonntag, 11. September geschlossen. Das Europabad bleibt zwischen Montag, 12. September und Freitag 16. September geschlossen.

Die Freibäder der Fächerstad bleiben noch bis zum 11. September wie folgt geöffnet:

Turmbergbad: Täglich: 9 – 20 Uhr

Sonnenbad: Täglich: 9 – 20 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 9 – 22 Uhr

Rheinstrandbad Rappenwört: Montag bis Freitag: 12 – 19 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag: 10 – 20 Uhr

Freibad Rüppurr: Montag bis Freitag: 12 – 19 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertag: 10 – 20 Uhr

Das Weiherhofbad Durlach und das Hallenbad Grötzingen öffnen am 12. September. Das Adolf-Ehrmann-Bad in Neureut öffnet am 19. September.