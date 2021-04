In einer Pressemitteilung gibt die Stadt Karlsruhe bekannt, dass der B10 Tunnel in Grötzingen zwischen dem 26. und 29. April, jeweils von 19 und 5 Uhr, wegen Wartungsarbeiten voll gesperrt werden muss. Tagsüber kann der Tunnel durchfahren werden.

"Wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten muss der B 10 Tunnel in Grötzingen von Montag, 26., bis Donnerstag, 29. April, in den Abend- und Nachtstunden zwischen 19 und 5 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr rollt in dieser Zeit über die Augustenburgstraße. Tagsüber kann der Tunnel ungehindert befahren werden", so die Stadt Karlsruhe.