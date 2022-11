Stuttgart vor 2 Stunden

Warnung vor Schimmelpilzgift: Pistazienkerne bei Kaufland zurückgerufen

Kaufland ruft Pistazienkerne der Eigenmarke K-Classic zurück. Im Rahmen von Routineuntersuchungen seien erhöhte Gehalte von dem Schimmelpilzgift Ochratoxin A festgestellt worden, hieß es in einer Lebensmittelwarnung vom Samstag. Konkret geht es um K-Classic Pistazienkerne geröstet und ohne Salz in der 100-Gramm-Packung mit dem Haltbarkeitsdatum 22. April 2023 und der Chargennummer 21029/220726001. Betroffen sind Märkte in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und im Saarland.