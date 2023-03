Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft ver.di für Freitag, 3. März, zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Auch bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) kommt es derzeit zu Arbeitsniederlegungen.

Der Warnstreik soll am 3. März um 3 Uhr begonnen haben und bis zum Betriebsschluss, also 3 Uhr des Folgetags andauern, so die Gewerkschaft ver.di. "Fahrgäste werden gebeten, für ihre Reiseplanung gegebenenfalls auf Alternativen zum ÖPNV auszuweichen", erklären VBK und AVG in einer Mitteilung an die Presse.

Auswirkungen des Warnstreiks

Die Straßenbahnlinien 1 bis 5 und die Linie 8 fallen während der Streikdauer vollständig aus - ebenso die S-Bahnlinie S2. "Diese Linien fahren für die gesamte Dauer des Warnstreiks nicht", so die VBK.

Der Busverkehr sei durch den Warnstreik ebenfalls massiv eingeschränkt. "Der Großteil der VBK-Busse bleibt am Freitag im Depot", heißt es in der Mitteilung an die Presse.

Eingeschränktes Angebot

Einige Buslinien stehen weiterhin zur Verfügung, allerdings in eingeschränktem Ausmaß, wie die Verkehrsbetriebe erklären. Die Änderungen sehen wie folgt aus:

Linie 30: 30-Minuten-Takt zwischen 5.30 Uhr und 20.00 Uhr sowie 20/40-Minuten-Takt zwischen 20.00 Uhr und 1.00 Uhr zwischen Waldstadt und Durlacher Tor. Die Stadtbahnen der AVG sind am Durlacher Tor erreichbar.

Linie 31: 30-Minuten-Takt zwischen 5.30 Uhr und ca. 20.00 Uhr. Es besteht Anschluss an die AVG-Stadtbahnen am Bahnhof Durlach. Linie 44: 20-Minuten-Takt zwischen Zündhütle und Hohenwettersbach/Bergwald zwischen 4.30 Uhr und 1.00 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 47.

Linie 47: 20-Minuten-Takt zwischen 4.30 Uhr und 21.00 Uhr sowie 20/40-Minuten-Takt zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 44 und am Hauptbahnhof an die Stadtbahnen der AVG.

Linie 62: 30-Minuten-Takt zwischen 5.00 Uhr und 1.00 Uhr. Ein Anschluss an die AVG-Stadtbahnen besteht am Entenfang und am Hauptbahnhof.

Linie 73: 30-Minuten-Takt zwischen 05.30 Uhr und 1.00 Uhr. Am Europaplatz besteht Anschluss an die AVG-Stadtbahnen.

Alle nicht aufgelisteten Linien fallen für die gesamte Dauer des Streiks am 3. März aus.

Alternativen für Fahrgäste

Im Innenstadtbereich können Fahrgäste auf Fahrten mit den Stadtbahnen der AVG ausweichen, erklären die Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Darunter fallen unter anderem die Linien S1, S11, S4, S5, S51, S7 und S8, welche viele Haltestellen innerhalb Karlsruhes bedienen. "Allerdings kann es auch bei den AVG-Stadtbahnverkehren aufgrund des Warnstreiks zu massiven Einschränkungen und Fahrtausfällen kommen", warnen die VBK.

Achtung: Die Nightliner-Linien verkehren in der Nacht von Freitag, 3. März, auf Samstag, 4. März, erst wieder nach ihrem regulären Fahrplan mit den Abfahrten um 4.30 Uhr am Karlsruher Marktplatz.

Ausfälle der AVG

Auch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) empfiehlt die heutige Reiseplanung auf Alternativen zum ÖPNV umzulegen. "Aufgrund des Warnstreiks kommt es am Freitag auch zu Arbeitsniederlegungen bei den Stadtwerken Heilbronn (SWHN).

Betroffen hiervon sind auch die AVG-Stadtbahnlinien S4, S41 und S42, da diese von der Leitstelle der SWHN überwacht werden und die SWHN auch Fahrpersonal für die AVG stellt", erklärt die AVG. Die Haltestellen in der Heilbronner Innenstadt werden nicht bedient.