Baden-Württemberg: Warnstreik bei öffentlichen Banken im Südwesten

Bei Warnstreiks in der Tarifrunde der öffentlichen Banken haben sich in Baden-Württemberg mehrere hundert Beschäftigte beteiligt. Dies sagte Verdi-Funktionär Christian Miska am Dienstag in Stuttgart. An den zeitlich befristeten Ausstand nahmen Mitarbeiter der LBBW, der L-Bank und der LBS Südwest teil. Im Südwesten arbeiten rund 15.000 Beschäftigte bei den öffentlichen Banken. Die Arbeitgeber hatten den Warnstreik bereits im Vorfeld kritisiert.