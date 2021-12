vor 3 Stunden Stuttgart Warmer Winter in Karlsruhe und Baden-Württemberg: Milde Temperaturen zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel dürfte in Baden-Württemberg wenig vom Winter zu spüren sein. So liegt das Land am Donnerstag bei Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad im Rheintal und 11 Grad im Bergland unter einer dicken Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert.