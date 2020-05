vor 1 Stunde Stuttgart Bis zu 23 Grad: warmer und sonniger Dienstag im Südwesten

Viel Sonne, kein Regen - das Wetter am Dienstag bleibt in Baden-Württemberg überwiegend freundlich. Am Himmel zeigen sich dem Deutschen Wetterdienst zufolge einige Wolken, es scheint aber die Sonne und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad auf der Alb und 23 Grad am Rhein.