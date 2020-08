Das städtische Forstamt gibt vorübergehend Entwarnung: Durch die Regenfälle der vergangenen Tage hat sich die Waldbrandgefahr so entspannt, sodass die Grillplätze im Karlsruher Stadtgebiet wieder nutzbar sind. Entsprechende Informationen an den Grillplätzen selbst gilt es allerdings weiterhin zu beachten.

Im Karlsruher Stadtgebiet kann an den offiziell ausgewiesenen Grillplätzen ab jetzt wieder gebrutzelt werden. "Bereits am Wochenende wurden die Sperrmarkierungen entfernt", teilt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung mit.

Erneute Sperrungen möglich

Trotz der Regenfälle der vergangenen Tage ist die Brandgefahr damit aber noch nicht vollständig gebannt. Das Forstamt weise als Untere Forstbehörde daher vorsorglich darauf hin, dass bei einem erneuten Anstieg der Waldbrandgefahr kurzfristig erneute Sperrungen erforderlich sein können. Etwaige Informationen an den Grillplätzen gelte es daher weiterhin zu beachten.