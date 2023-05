Die verheerenden Waldbrände im Westen Kanadas breiten sich weiter aus. Insgesamt sind in der Provinz Alberta nach Behördenangaben über 375.000 Hektar Land abgebrannt, über 29.000 Menschen mussten evakuiert werden.

Kühleres Wetter und leichte Regenschauer hatten zum Wochenstart für etwas Entspannung gesorgt, aber der Reuters Nachrichtenagentur zufolge sind die Brände noch lange nicht gelöscht. Behörden warnten, es könnte Monate dauern, die Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Aktive Waldbrände: Wie ist die Lage in Kanada aktuell?

Allein in diesem Jahr wurden in der Provinz Alberta nach Behördenangaben bereits 421 Brände verzeichnet. Aktiv sind davon derzeit noch 89. Doch bei der aktuellen Brandserie sind bereits über 375.000 Hektar Land abgebrannt. Außer Kontrolle sind aktuell 25 Brände, 14 Feuer werden genauer beobachtet, weil sie die öffentliche Sicherheit besonders bedrohen.

In dem betroffenen Gebiet mussten bislang über 29.000 Menschen evakuiert werden. Die Premierministerin der kanadischen Provinz Danielle Smith hatte Familien, die ihr Zuhause länger als sieben Tage nicht betreten können daher bereits finanzielle Unterstützung zugesagt, um zusätzlichen Stress zu vermeiden. Erwachsene sollen 1250 kanadische Dollar und jedes Kind unter 18 Jahren 500 kanadische Dollar erhalten.

Die Provinz Alberta hatte zudem laut tagesschau.de am Abend des 6. Mai 2023 angesichts des Ausmaßes der Feuer den Notstand ausgerufen.

Bei der Brandbekämpfung hatte den Einsatzkräften auch der jüngste Wetterumschwung geholfen. Christie Tucker, Leiterin der Feuerschutzbehörde Alberta Wildfire, sagte, dass die Feuerwehrleute durch die kühleren Temperaturen und leichten Regenfälle die Möglichkeit hatten, "an Brandherden zu arbeiten, an die sie wegen des extremen Verlauf der Brände nicht herankommen konnten".

Tucker sagte CTV News am 9. Mai, dass die Einsatzkräfte bei einigen Feuern Fortschritte gemacht hätten. Aber: "Leider sehen wir in den Gebieten im Norden immer noch viele gelbe und rote Flächen auf der Karte, was bedeutet, dass die Brandgefahr hoch bis sehr hoch ist. Die kühleren Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit im Süden haben die Lage dort nicht ganz so entspannt wie bei uns." Im Norden Albertas seien demnach immer noch eine Reihe von Gebieten von Evakuierungen betroffen.

Brände in Kanada: Wie hoch ist der Schaden?

Bislang lässt sich nach Angaben der Behörden noch nicht abschätzen, wie groß das Ausmaß der Schäden durch die Feuer ist. Laut tagesschau.de sagte Colin Blair, Direktor der Behörde für Katastrophenschutz Alberta, dem Sender CBC, Priorität habe aktuell der Schutz von Menschenleben und die Bewältigung von Notfällen.

Kanada: Wie viele nennenswerte Waldbrände gibt es aktuell und wo sind sie?

Dem Alberta Wildfire Status Dashboard zufolge sind in der Provinz aktuell (Stand am 9. Mai 2023) 89 Feuer aktiv. Davon sind 25 Brände außer Kontrolle. Als nennenswert werden derzeit 14 Feuer bezeichnet, die sich in der Waldschutzzone von Alberta befinden. Sie können den Angaben zufolge eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit, Gemeinden sowie kritische Infrastrukturen darstellen und werden genau beobachtet.

Online geben die Behörden viele Details zu den 14 Feuern und deren Verortung bekannt:

EWF-031 : Der Waldbrand EWF-031 befindet sich 14 Kilometer südöstlich von Edson. Eine Fläche von 77.920 Hektar ist immer noch als außer Kontrolle eingestuft.

Grizzly-Komplex (SWF-063) : Dieser Waldbrand befindet sich in der Nähe der Metis-Siedlung East Prairie. Er ist mit 56.500 Hektar außer Kontrolle geraten. Da das Feuer nur sieben Kilometer von High Prairie entfernt ist, hat die Stadt eine Evakuierungsaufforderung erhalten.

WCU001 / WCU002 : Diese Waldbrände befinden sich in der Gegend von Evansburg/ Entwistle/ Wildwood/ Hansonville. Beide Brände sind mit einer Fläche von 9.898 Hektar (WCU001) und 2.400 Hektar (WCU002) als außer Kontrolle geraten eingestuft.

HWF-030 : Dieser Waldbrand befindet sich in der Gemeinde Fox Lake. Mit einer Fläche von 16.400 Hektar ist er als außer Kontrolle geraten eingestuft.

GWF-017 : Der Waldbrand GWF-017 befindet sich drei Kilometer südöstlich der Sturgeon Lake Cree Nation. Er ist mit einer Fläche von 3.500 Hektar als außer Kontrolle geraten eingestuft.

HWF-036 : Dieser Waldbrand befindet sich in der Nähe der Gemeinde RainbowLake. Er ist mit einer Fläche von 16.240 Hektar als außer Kontrolle geraten eingestuft.

RWF-034 : Der Waldbrand RWF-034 befindet sich in der Nähe des O'Chiese Reservats. Er ist mit einer Fläche von 64.575 Hektar als außer Kontrolle geraten eingestuft.

RCU-005 : Der Waldbrand RCU-005 befindet sich zwei Kilometer vom Südrand des Drayton Valley entfernt. Er ist mit einer Fläche von 3.500 Hektar als außer Kontrolle geraten eingestuft.

SWF-068 : Dieser Waldbrand befindet sich in der Nähe der Peavine Metis Siedlung. Er ist mit einer Fläche von 23.700 Hektar als außer Kontrolle geraten eingestuft.

WWF-023 : Dieser Waldbrand befindet sich in der Fox Creek Area. Er ist mit einer Fläche von 21.568 Hektar als außer Kontrolle geraten eingestuft.

GCU-003 : Dieser Waldbrand befindet sich südwestlich von Grande Prairie. Er ist derzeit mit einer Fläche von 1.500 Hektar als außer Kontrolle geraten eingestuft.

SCX-002 (SWF-060) : Dieser Waldbrand befindet sich im Gebiet der Utikima Lake, WhitefishLake und Gift Lake First Nation und ist mit einer Fläche von 15.880 Hektar als außer Kontrolle geraten eingestuft.

EWF-035 : Dieser Waldbrand befindet sich in der Nähe von Shining Bank und ist mit einer Fläche von 5.027 Hektar als außer Kontrolle geraten eingestuft. EWF-035 ist Teil des Deep Creek-Komplexes.

SWF-057 - Big Lakes County: Dieser Waldbrand befindet sich 35 Kilometer südlich der Swan River First Nation und ist mit einer Fläche von 8.136 Hektar als außer Kontrolle geraten eingestuft.

Bei den genannten 14 Waldbränden sind den Angaben zufolge aktuell hunderte Feuerwehrleute von Alberta Wildfire und anderen Stationen im Einsatz, zum Teil mit schwerem Gerät und mit der Unterstützung durch Hubschrauber und Flugzeuge.