vor 59 Minuten Karlsruhe Während der Fahrt beklaut: Mehrere Handtaschen aus Fahrradkörben entwendet

Gleich zu vier Diebstählen von Handtaschen kam es am Mittwoch im Stadtgebiet von Karlsruhe. In drei der vier Fällen waren die Taschen der geschädigten Frauen in einem Fahrradkorb abgelegt.