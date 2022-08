von (ps/lan)

Zwischen dem 2, und dem 10. September wird es baustellenbedingt zu verschiedenen Störungen und Änderungen im Ablauf der AVG-Linien S31 und S32 kommen. Dies kündigt die Verkehrsgesellschaft in einer Pressemitteilung an. Betroffen seien die Gebiete zwischen Karlsruhe und Bruchsal sowie Karlsruhe und Odenheim und Karlsruhe und Metzingen. Fahrgäste werden gebeten, während dieser Zeit auf andere Nahverkehrsmittel umzusteigen.

Jegliche Änderungen und Ausfälle werden nachts in Kraft treten. Informationsaushänge werde es vor Ort an den Bahnhöfen und in digitaler Form geben.

Betrieblichen Änderungen auf einen Blick Zugausfälle zwischen Bruchsal und Karlsruhe von Freitag, 2. September, 21 Uhr, bis Freitag, 9. September, 5 Uhr In diesem Zeitraum finden Baumaßnahmen am Bahnübergang Söllingen statt (siehe Auch (AVG-Pressemitteilung vom 25.08.). Aufgrund zahlreicher Umleitungsverkehre der Deutschen Bahn über die Strecke Bruchsal – Karlsruhe müssen einige Züge der Linien S31 und S32 zwischen Bruchsal bis Karlsruhe entfallen. Die Fahrzeiten zwischen Bruchsal und Menzingen bzw. Odenheim bleiben unverändert. Als Ersatzverkehr zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Bruchsal werden Fahrgäste gebeten, bitte die Regionalzüge von Go Ahead Baden-Württemberg zu nutzen. Diese Züge bedienen alle Unterwegshalte (Karlsruhe-Durlach, Weingarten, Untergrombach, Bruchsal Gewerbliches Bildungszentrum). Zugausfälle zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Karlsruhe-Durlach von Freitag, 2. September, 20 Uhr, bis Freitag, 9. September, 5 Uhr In diesem Zeitraum finden Gleiserneuerungen im Karlsruher Hauptbahnhof statt. Aus diesem Grund müssen wenige Züge der Linien S31 und S32 zwischen Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe Hauptbahnhof entfallen. Als Ersatzverkehr zum Karlsruher Hauptbahnhof oder in die Karlsruher Innenstadt (und in Richtung Bruchsal) können Fahrgäste die Linie S3 (S-Bahn Rhein-Neckar der Deutsche Bahn), die AVG-Stadtbahnlinie S4 oder die Tramlinie 2 der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (ab der Haltestelle Auer Straße/Dr. Willmar Schwabe) nutzen. Zugausfälle und Fahrtzeitänderungen von Mittwoch, 7. September, 22.30 Uhr, bis Donnerstag, 8. September, 3.30 Uhr, sowie von Freitag, 9. September, 22.30 Uhr, bis Samstag, 10. September, 3.30 Uhr In dieser Zeit finden zwischen Bruchsal und Weingarten Arbeiten an einem Durchlass im Bereich des Gleiskörpers statt. Deshalb kommt es auf der Linie S31 zu Zugausfällen zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Bruchsal sowie zwischen Bruchsal und Ubstadt Ort. Wenige Züge der Linie S31 verkehren zwischen Bruchsal und Odenheim zirka 5 bis 20 Minuten später. Zudem werden Fahrzeiten bei Bahnen zwischen Bruchsal und Odenheim angepasst. Als Ersatzverkehr für die ausfallenden Bahnen zwischen Karlsruhe und Bruchsal können Fahrgäste die Züge der Deutschen Bahn nutzen.

Vier Bahnen werden außerdem im Zeitraum der Baumaßnahme planmäßig entfallen.