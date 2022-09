Karlsruhe vor 1 Stunde

Vorsicht Radler! Fahrrad-Demo "Critical Mass" geht in Karlsruhe ab 18 Uhr auf Tour

Der letzte Freitag im Monat ist der Critical-Mass-Tag. Das heißt: Autofahrer in Karlsruhe müssen auch am heutigen Freitag, 30. September, Geduld beweisen. Denn zum 30. Mal werden mehrere Hundert Radfahrer erwartet, die eine 12 Kilometer lange Strecke quer durch Karlsruhe zurücklegen werden. Sinn ist, für ein sicheres Radfahren in Karlsruhe zu demonstrieren. Start ist ab 18 Uhr am Karlsruher Kronenplatz.