von (pol/lan)

Ein 52-jährige Autofahrerin wollte gegen 09.30 Uhr an der Einmündung der Fröbelstraße in die Grezzostraße die abknickende Vorfahrtstraße verlassen um der Grezzostraße zu folgen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Hierbei übersah sie wohl den Vorrang des entgegenkommenden 51-jährigen Motorradfahrers. Dieser stürzte mit seinem Motorrad und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.