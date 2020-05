vor 41 Minuten Karlsruhe Vorfahrt missachtet: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Stutensee

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei einem Unfall am Montagmorgen in Stutensee zwei Menschen leicht verletzt. Ein 56-jähriger Autofahrer war gegen 9.15 Uhr auf der Grabener Straße unterwegs und bog an der Landesstraße nach links Richtung Linkenheim-Hochstetten ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer auf der Landestraße fahrenden 53-Jährigen und stieß mit deren Fahrzeug zusammen.