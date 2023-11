vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet: Unfall in Karlsruher Kreuzungsbereich - eine Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei der Einmündung der L604 auf die Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe, ist am Montagmorgen, 6. November, eine Person leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei waren an dem Unfall im Kreuzungsbereich zwei Autos beteiligt. Die Unfallursache sei wohl die Missachtung einer Vorfahrt gewesen.