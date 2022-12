Seit dem 15. Oktober werden auf der Reinhold-Frank-Straße Bauarbeiten durchgeführt. Zwischen der Bismarckstraße und der Jahnstraße sowie vom Beginn der Bismarckstraße bis zur Einfahrt des Haus Solms wurde gebaut.

Reinhold-Frank-Straße wird frei

Die Stadtwerke Karlsruhe haben in dieser Zeit eine neue Fernwärmeleitung verlegt. In Folge der Arbeiten war die Nord-Süd-Achse in Richtung Innenstadt gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. In Richtung Adenauerring. konnte der Verkehr weiterfließen.

Bild: Thomas Riedel

Die gute Nachricht jetzt, kurz vor Weihnachten: Bei den Bauarbeiten gab es keine Verzögerung, alle Arbeiten konnten wie geplant durchgeführt werden und am Freitag, 16. Dezember beginnt der Rückbau der Baustelle. Ab Samstag kann der Verkehr dann wieder ungehindert rollen, dies erklären die Stadtwerke auf Nachfrage von ka-news.de. Zumindest vorerst.

Denn: Ende Januar 2023 sollen die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden. Genaue Details sollen in bis Kalenderwoche zwei folgen.

Aktuelle Bilder von der Baustelle: