Karlsruhe Vor Ort und per Livestream: FFF streikt am Freitag vor dem Karlsruher Schloss

Am Freitag, den 19. März, ist es wieder soweit - der siebte globale Fridays for Future (FFF) Streik findet statt. Auch in Karlsruhe soll unter dem Motto "NoMoreEmptyPromises" ab 11 Uhr gegen die Folgen des Klimawandels und für eine bessere Klimapolitik demonstriert werden. Das gab die FFF-Ortsgruppe Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Treffpunkt ist der Schlossplatz vor dem Karlsruher Schloss. Wie viele Personen zur Demonstration kommen werden, sei aufgrund der Corona Krise jedoch nicht vorhersehbar. Es wird darum gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Laut FFF sei die Teilnahme auch per Livestream möglich.