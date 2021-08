vor 7 Stunden Stuttgart Vor Auffrischungsimpfungen: Kritik an Ablauf und Zeitpunkt

Vor Beginn der Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus in Baden-Württemberg kommt Kritik auf an mangelnden Sicherheiten und am Zeitpunkt für die dritte Runde. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, beklagt das Fehlen unabhängiger Analysen. "Es gibt keinen Automatismus zwischen Infektion, Viruslast, Infektiosität und Symptomatik", sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Wir diskutieren noch viel zu viel auf der Wahrscheinlichkeiten-Ebene und wissen gar nicht, was das Virus mit uns macht."