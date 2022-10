von (ps/lan)

Ab dem 3. November sollen die Ferienangebote im Europabad beginnen, wie die Karlsruher Bäder in einer Pressemitteilung verkünden. Drei Angebote schreiben die Bäder dabei aus: Eine Kindersauna, eine Führung durch die Bädertechnik und einem kostenlosen Yoga-Angebot: