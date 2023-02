Karlsruhe vor 1 Stunde

Von Straßenbahn erfasst: Rettungshubschrauber bringt 13-Jährigen ins Krankenhaus

Wie die Polizei Karlsruhe am Freitag, 10. Februar, mitteilt, wurde an der Haltestelle Untermühlsiedlung in Karlsruhe ein 13-jähriger Junge von einer Straßenbahn erfasst und verletzt.