Der November neigt sich dem Ende zu. Es wird kalt, nass und ungemütlich. Wie ihr den Winterblues von Freitag, 24. November, bis Sonntag, 26. November, in Karlsruhe vertreiben könnt? Wir hätten da ein paar Ideen...

25. November: Adventsmarkt Knielingen

Naja, eine Tasse Glühwein wäre doch schonmal ein Anfang, oder? Denn nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt wird ausgeschenkt. Nein! Denn in Knielingen findet am Samstag ein Adventsmarkt in der Saarlandstraße statt. Organisiert wird der "Weihnachtsmarkt im Mini-Format" von diversen Vereinen und Geschäften aus dem Ortsteil. Da dürfen Kunsthandwerker und andere Buden natürlich auch nicht fehlen!

Tipp: Wer woanders einen Glühwein schlürfen möchte, der wird sicherlich in unserer Glühwein-Übersicht fündig.

(Symbolbild) | Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Wann? 15 bis 20 Uhr

15 bis 20 Uhr Wo? Saarlandstraße Knielingen

23. November bis Januar 2024: Christmas Garden im Zoo

Ein komplett neues Event findet bereits ab Donnerstag im Karlsruher Zoo statt: Der "Christmas Garden". Für wenige Monate verwandeln bunte Lichtinstallationen den Ort in ein Winterwunderland. Die Tiere werden laut Veranstaltern dabei nicht gestört. Aber: Das Ticket zum Christmas Garden muss extra dazugekauft werden.

Christmas Garden Lasergarden | Bild: Stefan Hegenberg

Wann? Ab Donnerstag, täglich von 17 bis 22 Uhr

Ab Donnerstag, täglich von 17 bis 22 Uhr Wo? Karlsruher Zoo, Ettlinger Straße 6

24. und 25. November: Sales Event im Ettlinger Tor

Das Einkaufszentrum "Ettlinger Tor" öffnet im Rahmen des Black Price Days für eine Stunde länger seine Pforten. Um das Shopping-Erlebnis noch zu verbessern, wird ein DJ im Erdgeschoss für chillige Sounds sorgen. Ab dem 25. November wird die Zeit im Rahmen des "Late Night Shoppings" sogar noch eine Stunde hochgeschraubt. Bedeutet: Bis 22 Uhr könnt ihr in H&M, Douglas und Co. noch einkaufen gehen. Termine zum Late Night Shopping: 25. November, 8. , 15., 22., 29. Dezember.

Bild: Theresa Thiem

Wann? 10 bis 21 Uhr

10 bis 21 Uhr Wo? Ettlinger Tor, Karl-Friedrich-Straße

26. November: Match KSC gegen Nürnberg

Wer mit Shopping, Weihnachten und Co. nicht anfangen kann, für den wäre vielleicht ein Stadionbesuch eine gute Alternative? Am Sonntag trifft der Karlsruher SC nämlich zum Heimspiel im Wildparkstadion aufeinander. Online sind noch Tickets verfügbar! Wem das Spiel vor Ort zu wild ist, der kann sich das Match auch gemütlich in einem der zahlreichen Lokale anschauen.

(Archivbild) | Bild: Mia

Wann? Ab 13.30 Uhr

Ab 13.30 Uhr Wo? Wildparkstadion, Adenauerring 17

26. November: Historische Zugfahrt zum Straßburger Weihnachtsmarkt

Einen Weihnachtsmarkt im Elsass zu besuchen, stand eh auf euerer "To Do" Liste? Dann solltet ihr jetzt weiterlesen. Denn von Karlsruhe, Karlsruhe Durlach und Bruchsal verkehrt am Sonntag ein historischer Weihnachtsmarkt-Express direkt nach Kehl. Genauer gesagt: Eine E-Lok E10 228 von 1961.

In Kehl steigen die Bahngäste dann zur Weiterfahrt nach Straßburg in die Straßenbahn um. Nach Einbruch der Dunkelheit geht es dann wieder zurück in Richtung Baden-Württemberg.

Tickets gibt es online ab 35 Euro. Kinder-Tickets kosten 17,50 Euro - Schnell sein lohnt sich!

Abfahrtszeiten zum Weihnachtsmarkt Straßburg

Bruchsal, Gleis 1, 10.33 Uhr

Karlsruhe HBF, Gleis 5, 11 Uhr

Karlsruhe Durlach, Gleis 1, 10.52 Uhr