Die Messe Karlsruhe orientiere sich an den siebzehn UN-Nachhaltigkeitszielen, die im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen beschlossen wurden, heißt es in einer Pressemitteilung der art Karlsruhe. So produziere die Messe zum Beispiel ausschließlich zertifizierten Ökostrom aus Wasserkraft. Gekühlt würde auf dem Messegelände ausschließlich mit Brunnenwasser.

Regionale Anbieter "first"

Die Firma Gauls, die ein langjähriger Partner der Messe Karlsruhe ist, setze bei Getränken ausschließlich auf regionale Anbieter, die sich in einem Umkreis von 100 Kilometern um den Messestandort befinden. Lebensmittel, die nicht verbraucht werden können, werden offenbar im Zuge von Zusammenarbeit zwischen Gauls und Foodsharing-Unternehmen abgeholt und sozialen Einrichtungen gegeben.

art Karlsruhe im Jahr 2022. | Bild: Bernadette Wozniak-Fink

Die art Karlsruhe setzt in allen möglichen Gebieten auf Nachhaltigkeit. Besonders die Schonung von Ressourcen werde auf der Kunstmesse durch vielfältige Umsetzung vertreten:

Erstmals komplett mit nachhaltigen Rewind-Teppichböden.

Das Beleuchtungssystem wurde komplett auf LED-Technik umgerüstet.

Im Standbau gibt es eine mehrfache Nutzung von Wänden.

Die Flotte des VIP-Shuttle setzt auf E-Technik.

Die Stückzahl der Druck-Erzeugnisse wurde im Vergleich zu den Vorjahren reduziert.

Verbleibende Materialien werden auf FSC-zertifiziertes Papier umgestellt.

Nachhaltige Kunst und Kunst der Nachhaltigkeit

Vermehrt gebe es auf der art Karlsruhe umweltfreundliche Kunstwerke aus recycelten Materialien. So verarbeitet der Künstler Rainer Jacob zum Beispiel die abgestorbene Rinde von alten Bäumen zu Skulpturen. Manche Galerien wollen sogar ihren gesamten Messeauftritt dem Thema Nachhaltigkeit widmen.

art Karlsruhe im Jahr 2022. | Bild: Bernadette Wozniak-Fink

Aber nicht nur der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit sollen auf der Messe ausgedrückt werden. Auch das UN-Nachhaltigkeitsziel der Geschlechtergerechtigkeit sei ein wichtiges Thema auf der art Karlsruhe: Weiblichkeit in der Kunst soll gestärkt und Diversität gefördert werden.

Wie Besucher der art Karlsruhe zur Nachhaltigkeit beitragen können

Zum Beispiel könnten Besuchende das Messeticket statt in ausgedruckter, in digitaler Form mit sich führen. Für die Anreise könnte auch des Messeexpress genutzt werden. Dieser Shuttleservice soll alle Besucher im Zehn- beziehungsweise Zwanzig-Minuten-Takt kostenfrei zur art Karlsruhe bringen. Dabei pendle er vom Karlsruher Hauptbahnhof zum Messegelände nach Rheinstetten und zurück.