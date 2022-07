Karlsruhe vor 2 Stunden

Projekt läuft erfolgreich weiter: AVG bildet sechs Geflüchtete zu Fahrern aus

Was mit einem Modellprojekt im Jahr 2019 begann, geht ab heute in eine weitere Runde: Auf Initiative von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit bilden verschiedene Verkehrsbetriebe im Land wieder Geflüchtete in einem mehrmonatigen Qualifizierungskurs zu Triebfahrzeugführern aus - darunter auch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mit Sitz in Karlsruhe.