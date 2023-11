Der November in Karlsruhe hat einige Veranstaltungsschmanckerl zu bieten. Gleich zu Beginn des Monats ist die Auswahl groß. Alle Veranstaltungen können an diesem Wochenende nicht aufgelistet werden. Fünf Highlights haben wir aber für euch herausgesucht.

3. November: Nochmal Autoscooter fahren auf der Herbstmess`

Von A wie Achterbahn bis Z wie Zuckerwatte - auf der Herbstmess schlagen die Jahrmarktfan-Herzen höher. An diesem Wochenende öffnen die Fahrgeschäfte für dieses Jahr ein letztes Mal.

Bild: Thomas Riedel

Wer also nochmal eine Runde im Autoscooter drehen oder Kettenkarussell fahren will, sollte sich schnell auf den Weg zum Messplatz machen. Pssst, am Montag, 6. November wird es um 20 Uhr ein Abschlussfeuerwerk geben.

Wann? Noch bis 6. November, täglich von 14 bis 22 Uhr. Freitag und Samstag bis 23 Uhr. Sonntag können Besucher bereits ab 12 Uhr vorbeikommen.

Wo? Karlsruher Messplatz an der Durlacher Allee

Haltestelle: Tullastraße/Alter Schlachthof

4. November: City-Flohmarkt am Stephanplatz

Bild: Thomas Riedel

Schätze für kleines Geld? Traditionell findet am ersten Samstag im Monat auf dem Stephanplatz ein großer Flohmarkt statt. Direkt hinter der Postgalerie kann dort von 7 bis 16 Uhr gefeilt und gehandelt werden.

Wann? 7 bis 16 Uhr

Wo? Stephanplatz

4. November: 80er Party im Substage

Discomäuse und Popmusikfans aufgepasst! Was wären die 80er ohne Cindy Lauper, Michael Jackson oder auch den Simple Minds? "Kurz", vermutet das Substage und lässt das Jahrzehnt in einer 80er Party nochmals so richtig aufleben.

Wann? Ab 21 Uhr

Wo? Alter Schlachthof 19, 76131 Karlsruhe

Tickets: 9 Euro

5. November: Letzter Tag auf der Offerta

Die Einkaufs- und Erlebnismesse offerta ist schon bald wieder zu Ende. Noch bis Sonntag, 5. November können Besucher die neusten Trends entdecken und sich in den Messehallen inspirieren und ausprobieren.

Wann? 10 bis 18 Uhr

Wo? Messe Karlsruhe, Messeallee 1, 76287 Rheinstetten

5. November: KSC feiert "Wunder vom Wildpark"

Am Sonntag wird es beim Karlsruher SC nostalgisch und spannend. Im Ligaspiel empfangen die Badener den SC Paderborn. Kann der KSC nach der Last-Minute-Niederlage auf St. Pauli vor heimischer Kulisse gegen den SC Paderborn wieder feiern?

Einen Grund zu feiern gibt es für den KSC an diesem Sonntag auf jeden Fall. So jährte sich das "Wunder vom Wildpark" Anfang der Woche zum 30. Mal und das soll gebührend gefeiert werden.