Achterbahn, Wildwasser-Rafting oder doch lieber wilde Maus? Freizeitparks gelten speziell während der warmen Jahreszeit als beliebtes Ausflugsziel. Auch Wasserparks sorgen mit ihren Rutschen und Erlebnisbecken für Abwechslung. Welche Freizeitparks von Karlsruhe relativ zügig erreichbar sind, gibt es hier in der Übersicht.

Freizeitpark bei Karlsruhe: Tripsdrill

Der Familienbetrieb Tripsdrill ist bereits seit über 190 Jahren in Cleebronn zu finden. Während der Wartezeit für diverse Fahrgeschäfte, wie zum Beispiel das Waschzuber-Rafting, wird der Besucher in die Geschichte des Waschhauses mitgenommen.

Die Achterbahn G´sengte Sau in Tripsdrill | Bild: Tripsdrill

Entfernung von Karlsruhe: zirka 65 Kilometer

Adresse: Erlebnispark-Tripsdrill-Straße 1, 74389 Cleebronn/Tripsdrill

Kontakt

Telefon: 07135/ 999 333

E-Mail: service@tripsdrill.de

Öffnungszeiten (ab dem 1. April bis zum 5. November 2023)

Donnerstag bis Montag: 9 bis 18 Uhr

Dienstag und Mittwoch: Geschlossen

Einzelpreise (pro Person)

Tages Pass: Online ab 35 Euro und an der Kasse 41 Euro

2-Tages Pass: Online 48 Euro und an der Kasse 51 Euro

Jahres Pass: Online und an der Kasse 99 Euro

Kinder (unter 4 Jahre): freier Eintritt

Geburtstagskinder (4 bis 11 Jahre): freier Eintritt

Kinder (4 bis 11 Jahre)

Für "Menschen mit Behinderung, Rollstuhlfahrer & Beine" gibt es gesonderte Tarife. Die Tickets können dabei nur an der Kasse erworben werden.

Gruppenpreis (pro Person)

Gemischte Gruppen ab 20 Personen: 28.50 Euro

Kinder-/Jugendgruppen ab 10 Personen (4 bis 17 Jahre): 24.50 Euro

Begleitperson bei Kinder- und Jugendgruppen: 28.50 Euro

Sondergruppen ab 10 Personen (Menschen mit Behinderung und Senioren): 19.50 Euro

Betreuende Begleitpersonen bei Sondergruppen: 19.50 Euro

2-Tages Pass für Gruppen und Begleitpersonen: 39 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten Tripsdrill

Innerhalb einer Stunde und dreizehn Minuten sollte der Zielort in Cleebronn erreicht werden. Der Park bietet rund 4.000 kostenlose Parkplätze unmittelbar vor dem Eingangsbereich, Waldparadies und Natur-Resort an. Wer sich zu einer Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entscheidet, muss ungefähr dreieinhalb Stunden Zeit einplanen.

Freizeitpark bei Karlsruhe: Europa-Park und Rulantica

Mit über 5,7 Millionen Besuchern in 2019 ist der Europa-Park der mit Abstand größte Freizeitpark in Deutschland und der besucherstärkste saisonale Park weltweit. Zumindest steht das auf der Internetseite des Parks. Einen erheblichen Beitrag zu dieser Zahl dürfte auch das angrenzende Schwimmbad "Rulantica" geleistet haben.

Bild: Europa-Park

Der Europapark gliedert sich in verschiedene Themenbereiche, die die Namen von Ländern tragen. Heißt: Von der Schweiz über Frankreich bis nach Griechenland ist es im Europapark nur ein Katzensprung. Auch die Namen der Fahrgeschäfte orientieren sich an den jeweiligen Ländern. Was also in Griechenland die "Poseidon"-Achterbahn ist, ist in der Schweiz die "Schweizer Bobbahn".

Entfernung von Karlsruhe: zirka 106 Kilometer

Adresse: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust

Kontakt

Telefon: 07822/ 776 688

E-Mail: info@europapark.de

Öffnungszeiten Sommersaison (25. März bis 29. September)

Täglich von 9 bis 18 Uhr

Preise (pro Person)

Tagesticket

Kinder (4 bis 11 Jahre): 49 Euro / Rulantica: 41 Euro

Erwachsene (ab 12 Jahre): ab 57.50 Euro / Rulantica: 44 Euro

Senioren (ab 60 Jahre): ab 49 Euro / Rulantica: 41 Euro

2-Tagesticket

Kinder (4 bis 11 Jahre): ab 90 Euro

Erwachsene (ab 12 Jahre): ab 109 Euro

Senioren (ab 60 Jahre): ab 90 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten Europapark

Der Europapark Rust ist von Karlsruhe mit dem PKW ungefähr eine Stunde und fünf Minuten entfernt und kann über die A5 angefahren werden. Die Kosten für den Parkplatz betragen acht Euro und sind ganztägig festgelegt. Die Parktickets können bereits vor dem Besuch online erworben werden.

Elektrofahrzeuge können an einer der 32 zur Verfügung gestellten Ladestationen "aufgetankt" werden. Von der Haltestelle "Ringsherum/Europa-Park" fährt die Buslinie 7231/7200 bis zum Haupteingang des Parks.

Freizeitpark bei Karlsruhe: Holidaypark

Der Holidaypark richtet sich besonders an die Kinder. Bekannte Zeichentrickfiguren, wie Biene Maja, Heidi oder Tabaluga sind quasi im gesamten Park zu finden.

Dennoch sind auch große Achterbahnen sowie Wildwasserbahnen dabei und begeistern auch die etwas älteren Besucher.

Donnerfluss im Holidaypark | Bild: Holidaypark

Entfernung von Karlsruhe: zirka 50 Kilometer

Adresse: Holiday-Park-Straße 1-5, 67454 Hassloch/Pfalz

Kontakt

Telefon: 06324/ 599 30

E-Mail: info@holidaypark.de

Öffnungszeiten (ab dem 26. März 2023)

In den warmen Monaten der Saison hat der Park ab 20 bis zirka 18 Uhr geöffnet. In den kühleren Monaten schließen die Betreiber bereits um 17 Uhr ihre Pforten.

Preise

Einzelticket

Menschen unter 85 Zentimeter: Gratis

Menschen zwischen 85 und 99 Zentimeter: 17.99 Euro

Menschen zwischen einem und 1.39 Meter: 43.50 Euro

Menschen ab 1.40 Meter: 48.50 Euro

Senioren (ab 70 Jahre): 17.99 Euro

Menschen mit Behinderung: 43.50 Euro

Gruppenticket (ab 20 Personen)

20 bis 50 Personen: 38.50 Euro

51 bis 100 Personen: 37.50 Euro

101 bis 200 Personen: 36.50 Euro

201-500 Personen: 35.50 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten Holidaypark

Mit dem Auto erreicht Ihr den Holidaypark innerhalb von 45 Minuten. Die Parkgebühr wird pro Fahrzeug abgerechnet und beträgt 10 Euro. Wer der Umwelt zuliebe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und zum Beispiel das 49 Euro Ticket nutzen möchte, sollte ungefähr anderthalb Stunden Fahrzeit einplanen.

Freizeitpark bei Karlsruhe: Badepark Miramar

Wenn es mal wieder so richtig heiß ist, ist der Badepark Miramar wohl das ideale Ausflugziel für Familien. Rutschen, Lasershows und mehr gibt es dort zu entdecken.

Darüber hinaus können sich die Erwachsenen eine Auszeit in der Sauna gönnen und so richtig entspannen.

Ein Kind springt in ein Schwimmbecken (Symbolbild) | Bild: moerschy@pixabay.com

Entfernung von Karlsruhe: zirka 70 Kilometer

Adresse: Waidallee 100, 69469 Weinheim

Kontakt

Telefon: 06201/ 600 00

E-Mail: info@miramar-bad.de

Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Donnerstag: 9.30 bis 22 Uhr

Dienstag: 9.30 bis 23 Uhr

Freitag: 9.30 bis 24 Uhr

Samstag: 9 bis 24 Uhr

Sonntag: 9 bis 22 Uhr

Feiertags (Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag): 9 bis 22 Uhr

Feiertags (Freitag oder Samstag): 9 bis 24 Uhr

Preise (Erlebnisbad)

Vier-Stunden Ticket

Kinder (2 bis 5 Jahre): 7.90 Euro

Jugendliche (6 bis 15 Jahre): 16.90 Euro

Erwachsene: 22.90 Euro

Tagesticket

Kinder (2 bis 5 Jahre): 7.90 Euro

Jugendliche (6 bis 15 Jahre): 19.90 Euro

Erwachsene: 26.90 Euro

Abendkarte Freitag und Samstag (ab 19 Uhr)

Erwachsene: 19.90 Euro

Preise (Saunaparadies, Therme und Erlebnisbad)

Vier-Stunden Ticket

Kinder (2 bis 5 Jahre): 13.90 Euro

Jugendliche (6 bis 15 Jahre): 25.90 Euro

Erwachsene: 30.90 Euro

Tagesticket

Kinder (2 bis 5 Jahre): 13.90 Euro

Jugendliche (6 bis 15 Jahre): 28.90 Euro

Erwachsene: 34.90 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten Miramar

Eine Fahrt bis zum Erlebnisbad Miramar dauert, je nach Verkehr, von Karlsruhe aus etwa 49 Minuten. Für die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sollte ungefähr eine Stunde und 50 eingeplant werden.

Freizeitpark bei Karlsruhe: Badeparadies Schwarzwald Titisee

Das Badeparadies Schwarzwald Titisee ist "365 Tage im Jahr" geöffnet und umfasst drei große Bereiche: Einen textilfreien Bereich (Palais Vital), eine Palmenoase und den "Galaxy Schwarzwald" für Kinder.

Bild: Badeparadies Schwarzwald Titisee

Entfernung von Karlsruhe: zirka 165 Kilometer

Adresse: Am Badeparadies 1, 79822 Titisee-Neustadt

Kontakt

Telefon: 07651/ 936 03 33

E-Mail: info@badeparadies-schwarzwald.de

Öffnungszeiten (Palais Vital und Palmenoase)

Montag bis Sonntag: 9 bis 22 Uhr

Öffnungszeiten (Galaxy Schwarzwald)

Montag und Dienstag: Geschlossen

Mittwoch bis Freitag: 14 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag: 9 bis 22 Uhr

Preise (Palais Vital)

Vier-Stunden Ticket: ab 28 Euro

Tagesticket: ab 36 Euro

Preise (Palmenoase)

Vier-Stunden Ticket: ab 20 Euro

Tagesticket: ab 27 Euro

Preise (Galaxy Schwarzwald)

Vier-Stunden Ticket: ab 17 Euro

Halbtags-/Tagesticket: ab 23 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten Badeparadies Schwarzwald Titisee

Ungefähr zwei Stunden dauert die Fahrt von Karlsruhe bis zum Badeparadies Schwarzwald Titisee. Vor Ort stehen mehr als 850 Parkplätze bereit, welche einen Tagespreis von drei Euro betragen und direkt an der Eingangskasse gezahlt werden können.

Alle 30 Minuten fährt die Höllentalbahn von Freiburg zum ausgewählten Zielort.