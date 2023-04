Karlsruhe vor 2 Stunden

Vom Weltrekord bis zu Oldtimern: Das war das Wochenende in Karlsruhe

Am Wochenende war in Karlsruhe so einiges los. Festlichkeiten, alte Karren und ein Weltrekordversuch - und dazu sonniges Wetter. Für alle, die nicht dabei sein konnten: Hier ein Überblick - in Retrospektive.