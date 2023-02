In einem Gespräch über die Zukunft des mehrstöckigen Gebäudes in der Ottostraße 4 hat Immobilienunternehmer Kerem Bayrak seine Optionen dargelegt: Business-Hotel, Bürogebäude, Verkauf oder ... Großbordell.

Kaufangebot an die Stadt

Die Aussicht auf Letzteres stieß in den vergangenen Wochen auf reichlich Gegenwehr, nicht zuletzt durch eine neue Bürgerinitiative "Durlach gegen Prostitution". Da auch er lieber alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen wolle, sei ein Kaufangebot an viele mögliche Interessenten unterbreitet worden, erklärt Bayrak. "Ich habe mich direkt an das Dezernat 6 der Stadt Karlsruhe und Bürgermeister Daniel Fluhrer gewandt - ohne Antwort."

Kerem Bayrak: "Ich habe mich direkt an das Dezernat 6 der Stadt Karlsruhe und Bürgermeister Daniel Fluhrer gewandt." | Bild: Jeremy Gob

Warum der Immobilienunternehmer bisher vergeblich auf eine Antwort der Stadt warten muss, erklärt ein Sprecher der Stadtverwaltung auf Anfrage. Zunächst habe Bayrak Anfang November tatsächlich eine E-Mail an das Dezernat 6 geschickt, so der Sprecher. "Diese Mail war mit „Exklusiver Verkauf einer Immobilie inkl. Grundstück in Durlach / Karlsruhe“ überschrieben und enthielt den Werbetext, wie er wohl an potenzielle Kaufinteressenten ging."

Ein konkretes Angebot habe der Baubürgermeister nie erhalten, so ein Sprecher der Stadt. | Bild: rmv

Zudem sei der Text mit der allgemeinen Anrede "Sehr geehrte Ansprechpartner/innen" adressiert gewesen und habe keinen spezifischen Ansprechpartner - wie zum Beispiel Bürgermeister Fluhrer - erwähnt, erklärt der Sprecher. Ein Angebot an die Stadtverwaltung blieb ebenfalls aus. "Daher erfolgte seitens der Verwaltung keine Antwort", so die Stadt Karlsruhe.

Antwort auf Bauvoranfrage steht aus

Eine weitere Antwort vonseiten der Stadt, die Bayrak derzeit erwartet, ist die Einschätzung seiner Bauvoranfrage. "Damit haben wir angefragt, ob es überhaupt möglich wäre, ein Bordell aus dem Gebäude zu machen", so der Unternehmer.

Kann aus diesem Gebäude überhaupt ein Bordell werden? Diese Frage stellt sich Unternehmer Kerem Bayrak. | Bild: Jeremy Gob

Um diese Möglichkeit zu prüfen, untersucht die Stadt, ob das Vorhaben die bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorgaben erfüllen und einhalten kann. "Die Bauvorlagen müssen nur das beinhalten, was zur Entscheidung der gestellten Fragen erforderlich ist. Das bedeutet, der Planungsaufwand im Vorfeld ist geringer", erklärt ein Sprecher.

Derzeit steht die Antwort der Stadt Karlsruhe noch aus. Wann mit ihr zu rechnen ist, bleibt unklar. Fest steht jedoch: "Vor der Realisierung eines Vorhabens muss dann mit konkreten Plänen ein Bauantrag folgen, der eine detailliertere Prüfung möglich macht." Dieser sei bisher noch nicht gestellt, so Bayrak.