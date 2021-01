vor 1 Stunde Karlsruhe Vom Hochwasser überrascht: Obdachloser aus hilfloser Lage am Karlsruher Schmugglermeer befreit

Ein 35-jähriger Obdachloser geriet am frühen Abend des 29. Januars 2021 im Bereich des Schmugglermeeres in Eggenstein-Leopoldshafen in eine hilflose Lage. Der Mann ist seit einiger Zeit mit seinem Fahrrad am Rheinufer unterwegs, wo er auch regelmäßig nächtigt. Am Freitagabend wurde er vom Hochwasser überrascht, sodass er sich nicht mehr auf sicheres Terrain retten konnte und letztlich im hüfthohen Wasser stand. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.