Der Grundstein für die Volksbank Karlsruhe wurde 1849 von Hermann Schulze-Delitzsch gelegt. Sein Ziel war es, eine Lösung von Problemen der industriellen Revolution zu finden, unter der vor allem Handwerker und Arbeiter litten.

Die Genossenschaft wurde zum Zwecke der Selbsthilfe gegründet, damit auch mittelständische Unternehmen durch Kooperationen konkurrenzfähig blieben und das Feld nicht nur für große Unternehmen räumen mussten. Hilfe vom Staat und Staatsbevormundung wurden strikt von ihm abgelehnt. Die gewerblichen Genossenschaften wurden zu konkurrenzfähigen Wirtschaftsunternehmen geformt, die die Interessen ihrer Mitglieder auf wirtschaftlichem Gebiet förderten.

Eine Volksbank Fiale in Karlsruhe | Bild: Volksbank Karlsruhe

Am 24. Februar 1858 war es dann so weit: 90 Karlsruher Bürger, die allesamt dem Gewerbeverein angehören, gründeten als "Vorschussverein Carlsruhe", die heutige Volksbank Karlsruhe Baden-Baden, die auf Genossenschaftsidee von Hermann Schulze-Delitzsch zurückging.

Die Volksbank Karlsruhe ist somit die ist die älteste gewerbliche Kreditgenossenschaft Badens. Die erste Geschäftsstelle befand sich in der Lange Str. 102 (heute Kaiserstraße) im Kolonialwarengeschäft des Kaufmanns Friedrich Herlan. Er war gleichzeitig auch Kassierer des Vorschußvereins. 1876 wird der Name "Vorschußverein" in "Vereinsbank" geändert. Später fusioniert die Volksbank Karlsruhe mit anderen Volksbanken aus der Region.

Volksbank Karlsruhe – die Fusion

Die Volksbanken Karlsruhe Baden-Baden und Pforzheim starten Gespräche für eine weitere Fusion, hieß es im Herbst 2021. Seit dem 19. Mai 2022 ist es final: die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG, die VR-Bank Enz plus eG und die Volksbank Pforzheim eG werden im Herbst 2022 fusionieren. Damit wird die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden zur größten Genossenschaftsbank in Baden-Württemberg und wird den Namen Volksbank pur eG tragen.

Hauptverwaltung der VR-Bank Karlsruhe – Adresse & Öffnungszeiten & Anfahrt

Die Hauptverwaltung der Volksbank Karlsruhe hat ihren Sitz in Karlsruhe. Neben verschiedenen Veranstaltungen und Seminaren können sich Kunden dort über Finanzierungen, Versicherungen, Geldanlagen und weitere Themen beraten lassen.

Hauptverwaltung VR-Bank Karlsruhe

Ludwig-Erhard-Allee 1

76131 Karlsruhe

Tel: 0721 9350-0

Öffnungszeiten:

Geöffnet ist der Hauptsitz der Volksbank Karlsruhe Werktags von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr. An Donnerstagen bis 18:00 Uhr. Telefonisch erreichen Sie den Hauptsitz und die anderen die Volksbanken in Karlsruhe unter der Nummer 0721 9350-0.

Weitere Infos zur Volksbank Karlsruhe: Schließfächer, Geldautomaten und Parkplätze

Im Haus befinden sich Wertschließfächer, Geldautomaten und eine Kontoinformation. Weitere Leistungen und Angebote: Die PIN kann in der VR-Bank Karlsruhe geändert werden, das VR-mobileCash ermöglicht Geldabheben auch mit dem Smartphone.

Der Zugang zur Volksbank Karlsruhe ist barrierefrei und Parkplätze sind in der Tiefgarage ausreichend vorhanden.

Geldabheben in der Volksbank Karlsruhe | Bild: Fabian Sommer/dpa

Filialen & Regional-Filialen der Volksbank Karlsruhe

Neben der Hauptzentrale betreibt die Volksbank weitere Filialen in Karlsruhe, in denen Sie Geld abheben oder sich beraten lassen können. Hier finden Sie eine Auflistung aller Filialen und Regionalfilialen der VR-Bank in Karlsruhe und deren Adressen.