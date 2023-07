Wieder Ärger mit Vodafone in Karlsruhe. Nachdem es zuletzt ruhig um den Mobilfunkanbieter wurde, meldeten sich nun ein Leser bei der ka-news.de-Redaktion und beschwerte sich über Ausfälle beim Internet, Telefon und TV seiner Anbieters. Dieser ist Vodafone.

Vodafone-Probleme in Durlach-Aue

Der Leser, der seinen Namen nicht im Artikel lesen möchte, meldete sich aus Durlach-Aue per Mail bei der Redaktion. Am Freitag, 30. Juni schrieb er: "Seit Montag. 26. Juni funktioniert in einem Teil von Durlach-Aue beim Anbieter Vodafone weder TV, Telefon und Internet."

Auf mehrmalige Nachfrage bei Vodafone hätte man ihm nicht sagen können, bis wann die Störung behoben werde. Auch die Frage nach dem "Warum" blieb für den Leser aus Durlach-Aue unbeantwortet. Das Problem betreffe die Schlesier Straße und die Kärntner Straße.

Auf Anfrage von ka-news.de bei der Pressestelle von Vodafone räumt diese ein "seit dem 26. Juni um 12:54 Uhr eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Glasfaserkabelnetzes in Karlsruhe" zu haben. Betroffen seien in den genannten Straßen bis zu 31 Kunden für die weder Kabel-TV, noch Internet und auch kein Telefon verfügbar war.

Grund für den Ausfall war, dass an einem lokalen Verstärkerpunkt, über den die Kunden versorgt werden, keine Spannung ankam. "Dieser Verteilerpunkt befindet sich im Bereich der Schlesier Straße 28. Unser örtlicher Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor. Dazu erfolgten zunächst Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme bei einem Ortstermin", heißt es von Vodafone im Statement vom Freitag, 30. Juni weiter.

Reparatur wurde "intensiv vorbereitet"

Die Reparaturarbeiten wurden laut Vodafone seit Bekanntwerden der Störung "intensiv vorbereitet." Dazu erfolgten zunächst Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme bei einem Ortstermin. Dann wurde ein Reparaturkonzept unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen erstellt.

Die Reparatur wurde am Montagvormittag beendet (Symbolbild). | Bild: Sina Schuldt/dpa

"Im letzten Schritt wird dann an dem örtlichen Verstärkerpunkt ein defektes Bauteil ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt, um die Spannungsversorgung wieder herzustellen. Die finalen Reparaturarbeiten sollen am morgigen Samstag, 1. Juli, starten und dann auch zeitnah vollendet werden", so Vodafone.

Am Montag alle wieder online

Über das vergangene Wochenende war Vodafone also in Durlach-Aue unterwegs und reparierte den Schaden am Netz. Mit Erfolg, wie sich am Montag, 3. Juli herausstellt. Auf Nachfrage von ka-news.de teilt das Unternehmen mit, dass die Arbeiten am Montagvormittag beendet wurden und wieder Kabel-TV, Internet und Telefon nutzen können.

Dies bestätigt per Mail auch der betroffene ka-Reporter. "Am Samstagmorgen war ein Techniker einer Fremdfirma da und hat angefangen, defekte Kabel zu reparieren. Am Montag hat der Techniker dann den Schaden behoben", schreibt er. Abschließend bittet Vodafone um Entschuldigung für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten.

