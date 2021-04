vor 2 Stunden Karlsruhe Nach "provozierenden Blicken": Vierergruppe geht vor Supermarkt auf 27-Jährigen los

Auf einem Supermarkt-Parkplatz im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel sollen am Samstagabend vier Männer auf einen 27-Jährigen losgegangen sein. Zuvor warfen sich die Beteiligten "provozierende Blicke" zu, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im weiteren Verlauf der Schlägerei wollte ein 33-Jähriger schlichten. Als er aber einen der Angreifer in den Schwitzkasten nahm, gingen die vier Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren am Samstagabend auch auf ihn los.