von Elena Sausen

Wer aktuell auf die KVV-Anzeigtafelnin der Innenstadt schaut, wird feststellen, dass dort ein Banner mit folgender Inschrift durchläuft: "Wegen kurzfristigem Personalausfall beim Fahrpersonal der AVG, kommt es auf den Linien S5 und S51 zu Ausfällen". Doch nicht nur die S5 und S51 sind betroffen.

Sind auch Buslinien betroffen?

Auch beim Fahrpersonal im Busbetrieb der VBK gibt es derzeit einen erhöhten Krankenstand. Der Großteil der kurzfristigen Personalausfälle konnte laut Pressesprecher Nicolas Lutterbach allerdings durch Reservedienste kompensiert werden.

Welche Linien sind betroffen?

Ebenso könne es derzeit zu einzelnen Fahrtausfällen auf allen Tram- und Stadtbahnlinien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe sowie der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft kommen. Daher empfiehlt Lutterbach, sich vor Beginn der Fahrt über den KVV-Verkehrsticker zu informieren, ob die geplante Fahrt wohlmöglich doch kurzfristig ausfällt.

Nach Angaben des KVV-Tickers sind aktuell folgende Linien betroffen: S1, S11, S12, S6, S5, S52.

Aktuell gibt es vor allem bei den Linien S5 und S51 Ausfälle. | Bild: Thomas Riedel

Aber nicht nur die Krankmeldungen des Fahrpersonals führen zu Ausfällen. "Derzeit gibt es eine Grippewelle, die leider auch vor Schulen und Kitas keinen halt macht. So kann es sein, dass ein Fahrer selbst zwar gesund ist, aber das die Kita seines Kindes krankheitsbedingt geschlossen ist oder der Unterricht aufgrund von Glatteis ausfällt. Dieser Fall und die zusätzlichen Krankmeldungen führen in zu erhöhten Personalausfällen", so Lutterbach weiter.

Wie werden die Ausfälle ersetzt?

Um die Ausfälle so gering wie möglich zu halten, gibt es Personalreserven, die einspringen. Diese Ressourcen seien aber natürlich endlich, so Lutterbach. Wo kurzfristige Personalausfälle nicht kompensiert werden können, käme es daher leider zu Fahrtausfällen.