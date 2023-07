Ob mit dem Auto, dem Zug oder dem Flieger: Wer zu Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg verreisen will, sollte sich auf viel Verkehr und gegebenenfalls Einschränkungen einstellen. Die Schulferien beginnen am Donnerstag. Ab dem 11. September müssen Schülerinnen und Schüler dann wieder die Schulbank drücken.

Hinzu kommen einige Baustellen, die den Auto- und Bahnverkehr zusätzlich behindern. Wie zum Beispiel in Karlsruhe.

Auto

Das Innenministerium Baden-Württembergs prognostiziert bis zum Ende der Woche einen starken Reise- und Ausflugsverkehr auf den Fernstraßen des Südwestens.

Der ADAC rechnet in Baden-Württemberg mit einem der staureichsten Wochenenden des Jahres. Ganz Deutschland befände sich in den Sommerferien, hinzu komme eine sehr hohe Anzahl an Baustellen. Richtig voll werde es Freitag, wenn Berufs- und Urlaubsverkehr aufeinandertreffen, teilte der ADAC mit. Auch am Samstag müssten sich Reisende auf ähnlich viel Verkehr einstellen. Wer vor 8 Uhr und nach 18 Uhr fahre, habe Chancen, den größten Staus zu entgehen.

Bahn

"In der Regel ist insbesondere das Wochenende zum Ferienstart besonders reisestark", teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) mit. Generell sei die Auslastung an den Wochenenden höher. Insbesondere die Verbindungen zu touristischen Zielen des Schwarzwalds und Bodensees hätten eine erhöhte Nachfrage.

Reisende sollten sich vorab online über ihre Verbindung informieren. In der App oder auf der Webseite der Bahn sehe man auch, wie stark einzelne Züge nachgefragt seien. Zudem empfahl die Bahn eine Sitzplatzreservierung.

Flugzeug

Am Stuttgarter Flughafen rechnet man mit dem verkehrsreichsten Tag an diesem Freitag. «Wir erwarten einen stabilen Betrieb», sagte der Sprecher der Geschäftsführung, Ulrich Heppe, mit Blick auf die Sommerferien. Zu Spitzenzeiten, früh am Morgen oder am späten Nachmittag, werde es eng am Terminal. Es sei wichtig, dass Passagiere ein bisschen Geduld mitbringen und gut vorbereitet sind, sagte Heppe. Reisende sollten zwischen zwei und drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Tausende Passagiere warten vor den Abfertigungsschaltern des Flughafens auf ihren Check-In. | Bild: Boris Roessler/dpa

Das empfahl auch der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Eine gute Vorbereitung zu Hause könne zudem für eine möglichst stressfreie Abfertigung sorgen. So könne man bereits zu Hause den Online-Check-in nutzen sowie die Gepäckbestimmungen und Flüssigkeitsbeschränkungen der Fluggesellschaften kontrollieren. Auch das Bereithalten von Bordkarten und Ausweisdokumenten beschleunige die Abläufe erheblich, hieß es laut Mitteilung.