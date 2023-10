Flohmarkt, Stadtteilfeste und Kerwen - der Sommer in Karlsruhe fand vor allem draußen statt. Jetzt, im Oktober, verlagern sich die Events langsam nach drinnen. Aber noch ist es nicht soweit! Unsere wöchentlichen Events von Freitag, 6. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober.

6. Oktober: Semester Opening Party

Bild: Screenshot@Asta_hka

Studenten aufgepasst! Das AStA der Hochschule Karlsruhe (HKA) und der StuV der dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) veranstalten zusammen die ultimative Semester Opening Party!

Mehrere Bands decken ein breites Spektrum an Musikrichtungen ab. Damit ist für jeden etwas dabei! Gute Stimmung, reichlich Getränke und leckere Speisen stehen bis in die frühen Morgenstunden zur Verfügung. Die perfekte Gelegenheit, andere Studenten besser kennenzulernen.

Wann? 19 Uhr bis 6 Uhr

Wo? Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe

Haltestelle: Kunstakademie/Hochschule

Tickets: 8 Euro

7. Oktober: Flohmarkt, Flohmarkt, Flohmarkt!

Bild: Bürgerverein Südweststadt e.V.

Der Herbst scheint die perfekte Jahreszeit dafür zu sein, alten Trödel zu verkaufen und neue Schätze zu entdecken. Zum einen findet in der Bannwaldallee 48 ganz traditionell samstags der Bannwaldflohmarkt statt. Darüber hinaus wird in Durlach Aue ein Hinterhofflohmarkt veranstaltet. In der Karlsruher Südweststadt lockt ein Kinderflohmarkt die Menschen nach draußen.

Kinderflohmarkt

Anmeldung unter familie@suedweststadt.de

Stand ist kostenfrei, Aufbau bis 14 Uhr

Wann? 15 bis 17 Uhr

Wo? Hirschbrücke Karlsruhe

Was? Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher etc.

Durlach Hinterhofflohmarkt

Keine Anmeldegebühr

Wo? In den gesamten Hinterhöfen von Durlach Aue (Begrenzt durch Kilisfeldstraße, Rommelstraße und Ottostraße

Wann? 10 bis 17 Uhr

Flohmarkt Bannwaldallee

Wo? Bannwaldallee 48, 76185 Karlsruhe

Wann? 7 Uhr bis 15 Uhr

Haltestelle:

7. Oktober: Karlsruhe trifft sich (Abschluss)

Am Karlsruher Marktplatz ist immer was los. | Bild: Thomas Riedel

Freunde treffen, Cocktails schlürfen und vieles mehr. Am Marktplatz findet am Samstag die Letzte Veranstaltung in der Reihe "Karlsruhe trifft sich" statt. Das abwechslungsreiche Programm der vergangenen Monate wird durch Live- Musik von Kevin Karl und der Band Fancity abgerundet.

Wo? Karlsruhe Marktplatz

Wann? Ab 12.45 Uhr

Haltestelle: Marktplatz

7. Oktober: Italo Disco und "Six-Pack-Party" am Substage

Außenansicht des Substage | Bild: Tim Carmele

Wieder zurück in die Ära der "Disco-Zeit". In der Minestrone wird am Samstag ordentlich gefeiert. Besucher können sich auf viel Glitzer und Klassiker wie "Dolce Vita", "Comanchero" oder "Tarzan Boy", aber auch unbekanntere Perlen der Italo Disco-Ära freuen.

Wem das nicht gefällt, der besucht eine Etage tiefer einfach das Substage. Dort findet nämlich eine "Six-Pack-Party" statt. Nein, das ist kein Auftritt von gut gebauten männlichen Tänzern, sondern eine musikalische Rundreise durch die Jahrzehnte. Von 60ties, 70ties und 80ties .... bis hin zu den 2010ern gibt es quasi stündlich eine neue Party.

Wo? Alter Schlachterhof 19 (Substage)

Wann? Beide Partys ab 21 Uhr

Tickets: Abendkasse 8 Euro, kein VVK

8. Oktober: Frauen-Kleidertausch - "womenonly"

Kleider, Accessoires und mehr können am Sonntag getauscht werden. | Bild: Sarah Bloesy

Es muss nicht immer die neueste Kollektion aus der Boutique sein. Denn auch andere Frauen haben schöne Kleidungsstücke, die sie nicht mehr tragen. Wie gut, dass es in solchen Fällen Kleidertauschpartys gibt! So auch am kommenden Sonntag! Karten oder Reservierungen sind nicht nötig. Das Kulturhaus Mikado würde sich jedoch über eine kleine Spende freuen.