vor 35 Minuten Carsten Kitter Karlsruhe Videoüberwachung, City-Streife und Konzept für Jugendliche: So soll Karlsruhe sicherer werden

Das Thema "Sicherheit in Karlsruhe" war am Dienstag, dem 13. Oktober, das Oberthema des Hauptausschusses im Rathaus. Besonders Brennplätze wie der Europaplatz, der Friedrichsplatz oder der Werderplatz bereitet den Karlsruher Unwohlsein. Das bestätigte eine Sicherheitsumfrage der Polizei. Aus diesem Grund wurden am Dienstag diverse Sicherheitskonzepte vorgelegt - Darunter ein Überwachungssystem am Europaplatz. Doch wann das kommt, bleibt ungewiss.