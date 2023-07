Karlsruhe vor 45 Minuten

Verwirrung um Tempolimit im Edeltrudtunnel: Eigentlich sind jetzt 80 erlaubt, aber ...

Am Dienstag, 11. Juli, endeten die Baumaßnahmen am Edeltrudtunnel. Eigentlich sollten seit dem wieder die gewohnten 80 km/h im Tunnel erlaubt sein. Warum prangen in Richtung Karlsruhe also weiter Warnleuchten, begleitet von Baustellenschildern und der Beschränkung auf 60 km/h?