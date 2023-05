Karlsruhe vor 1 Stunde

Versuchter Totschlag in der Südweststadt? Mann schlägt mit Metallrohr auf 29-Jährigen ein

Nach Angaben der Polizei, soll ein 33-jähriger Tatverdächtiger am Mittwochmorgen, 9. Mai, am Alten Brauhof in Karlsruhe versucht haben, einen 29-jährigen Mann zu töten.