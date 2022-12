Karlsruhe vor 1 Stunde

Versuchter Raubüberfall: 19-Jähriger wird in Oststadt attakiert

Ein junger Mann wurde am 22. Dezember in der Karlsruher Oststadt wohl Opfer eines versuchten Raubüberfalls, so die Polizei Karlsruhe. Der unbekannte Täter sei anschließend geflohen.